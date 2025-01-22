Тестирование проводилось на складном смартфоне OPPO Find N5, который использует Snapdragon 8 Elite с 7-ядерным процессором

В последнем сравнении производительности двух версий Snapdragon 8 Elite от Qualcomm было выявлено, что модель с 7-ядерным процессорным кластером на 14% медленнее по сравнению с разогнанной версией с 8 ядрами. Оба варианта процессора имеют уникальный идентификатор 'SM8750-3-AB', что свидетельствует о том, что Qualcomm предлагает две различные конфигурации Snapdragon 8 Elite для своих партнеров.



Тестирование нового Snapdragon 8 Elite проводилось на смартфоне OPPO Find N5, который является одним из самых тонких складных смартфонов на рынке. Самым заметным изменением в этой модели была замена 8-ядерного процессора на Snapdragon 8 Elite с 7-ядерным кластером. Однако, несмотря на уменьшение количества ядер, тактовые частоты остались неизменными: производительные ядра работают на частоте 4,32 ГГц, а энергоэффективные ядра — на 3,53 ГГц.

Тесты показали, что OPPO Find N5 набрал примерно такое же количество баллов, как и модель с разогнанной версией Snapdragon 8 Elite. Это означает, что несмотря на уменьшение количества ядер, производительность смартфона осталась практически на том же уровне. Однако стоит отметить, что результаты могут отличаться в зависимости от конкретных приложений или задач.

