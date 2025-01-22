Китайская компания Xiaomi может в конце этого года представить свой первый собственный чипсет под названием 'Small Surge'. Детали спецификации этого чипсета пока держатся в секрете. Ранее Xiaomi уже выпускала свой собственный чипсет Surge S1, который был использован в смартфоне Mi 5c. Однако, после этого Xiaomi не продолжила разработку собственных решений, поэтому появление нового 'маленького Surge' в смартфоне Xiaomi 15 Ultra может стать настоящим прорывом.
Кроме того, Xiaomi также может использовать собственный чип процессора обработки изображений в Xiaomi 15 Ultra. Это предпочтительное решение для многих китайских производителей смартфонов. Однако, пока неизвестно, какие именно функции и возможности предоставит данный чип. Собственное решение может использоваться для процессора обработки изображений, драйвера дисплея или нейронной сети, что дает больше контроля при работе с программным обеспечением.
Информацию о Small Surge предоставил пользователь @That_Kartikey, однако он не раскрыл детали спецификации. Пока непонятно, к какому классу чипсетов относится Small Surge и насколько он будет противостоять решениям Qualcomm и MediaTek.
Китайская компания Xiaomi может в конце этого года представить свой первый собственный чипсет под названием 'Small Surge'. Детали спецификации этого чипсета пока держатся в секрете. Ранее Xiaomi уже выпускала свой собственный чипсет Surge S1, который был использован в смартфоне Mi 5c. Однако, после этого Xiaomi не продолжила разработку собственных решений, поэтому появление нового 'маленького Surge' в смартфоне Xiaomi 15 Ultra может стать настоящим прорывом.