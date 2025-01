Издатель игры, компания Nexon, считает, что стиль графики в игре идеально подходит для технологии безочкового 3D-монитора Samsung

Компания Samsung разработала 3D-монитор под названием Odyssey, который не требует использования специальных очков. Они надеются, что его выпуск совпадет с выходом ролевой игры The First Berserker: Khazan, разработанной компанией Nexon. Nexon считает, что игра в стиле cel-shaded идеально подходит для использования на мониторе Samsung без очков.

На выставке Gamescom 2024 Samsung впервые представили 3D-монитор Odyssey с линзами, стереокамерой и системой отслеживания движения глаз. После нескольких улучшений, монитор снова был представлен на выставке CES 2025. Одной из игр, которая была продемонстрирована на выставке, была The First Berserker: Khazan.

Samsung улучшил программное обеспечение, однако для создания убедительных эффектов в трехмерном пространстве, игры требуют дополнительных инструкций. В 3D-мониторе Odyssey используется дисплей светового поля, который посылает лучи света под углами, создавая естественное восприятие для зрителя. Хотя монитор способен преобразовывать 2D-видео в 3D, более полноценные многомерные эффекты могут быть созданы только с помощью специальных инструкций, что позволяет играм полностью использовать возможности монитора.