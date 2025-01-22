Согласно новым утечкам информации, iOS 19, следующая версия операционной системы Apple, может принести переработку приложения "Камера".

Скоро ожидается анонс iOS 19 и в сети появились утечки информации о возможном редизайне приложения «Камера». Популярный YouTuber под ником fpt. заявил, что видел новую версию приложения «Камера». Судя по показанному, переработанное приложение «Камера» имеет более чистый интерфейс с округлыми элементами и позволяет упростить навигацию между фронтальной и тыловой камерами. Оно также предлагает более простой доступ к различным функциям, например, настройки разрешения и частоты кадров больше не требуют перехода в меню.

Однако, официального подтверждения редизайна от Apple пока нет, хотя данный YouTuber уже известен своими точными утечками. Тем не менее, само приложение «Камера» может быть только частью обновлений в iOS 19, так как говорится, что вся операционная система получит серьезный редизайн. Ожидается, что значки будут иметь более округлую форму, а оформление домашнего экрана будет в духе VisionOS - операционной системы Apple для гарнитуры смешанной реальности.

Анонс iOS 18 состоялся в прошлом году в июне на мероприятии WWDC 2024, поэтому предполагается, что анонс iOS 19 состоится через около шести месяцев.