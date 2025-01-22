Корпуса имеют стальную и стеклянную конструкцию, а также кожаные акценты и ручку для переноски.

Компания Montech представила новые корпуса Heritage для ПК, которые обладают элегантным дизайном, включающим кожаные акценты и удобную ручку для переноски. Данные корпуса предназначены для материнских плат форм-фактора micro ATX и mini ITX и уже доступны к приобретению в черном и белом цветах по цене $89,90 и $109,90 соответственно.

Heritage и Heritage Pro представляют собой стальные и стеклянные корпуса. В корпус Heritage можно установить графические карты длиной до 400 мм, что позволяет использовать даже такие мощные видеокарты, как Nvidia RTX 4090. Стандартная версия Heritage не оснащена вентиляторами, поэтому пользователи должны обеспечить охлаждение самостоятельно. Heritage Pro поставляется с четырьмя 120-миллиметровыми вентиляторами. Кроме этого, оба корпуса поддерживают жидкостное охлаждение AIO, позволяя установить 360-миллиметровые радиаторы.

Особую роль в дизайне Heritage играют большие вентиляционные отверстия, которые расположены по всему корпусу и помогают предотвратить перегрев компонентов. Левые панели корпуса оснащены прозрачными окнами, дополненными треугольными вставками. Размеры корпусов Heritage немного больше, чем у альтернативных вариантов форм-фактора mini ITX.

