Cadillac Escalade IQ, который только что появился на рынке, теперь стал электрическим автомобилем с самой большой батареей - емкостью 217 кВт/ч и запасом хода 460 миль по стандартам EPA.

В США можно заказать новый Cadillac Escalade IQ, который, по заявлениям компании, стал самым большим электрическим внедорожником с самым большим запасом хода. Этот автомобиль также обладает самой большой батареей среди EV. Ранее этот титул принадлежал версии RAM 1500 REV, которая была запланирована к выпуску в 2025 году. Однако Stellantis, компания-родитель RAM, отменила эту модель, обосновав это необходимостью сосредоточиться на 350-мильной версии с батареей емкостью 168 кВт/ч. Таким образом, RAM 1500 REV стал вторым отмененным пикапом с пробегом 500 миль после отмены той же характеристики у Tesla Cybertruck.

Такое совпадение делает Cadillac Escalade IQ самым большим электрическим пассажирским автомобилем с самой большой батареей. Он оснащен батареей емкостью 217 кВт/ч и имеет запас хода 460 миль по стандартам EPA. Это очень близко к 500-мильному запасу хода, которого так долго ждали от Tesla и Stellantis. Отметим, что Tesla планирует апдейт для Cybertruck, который позволит добавить дополнительные мили к запасу хода за $16 000.

