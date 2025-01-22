Утечка информации об устройстве OnePlus Open 2 раскрыла дизайн этого складного смартфона, который, согласно утечке, будет самым тонким в мире

Ожидается, что Oppo Find N5, складной смартфон, станет преемником модели Find N3 и будет выпущен в феврале в Китае. Предполагается, что на международном рынке этот устройство будет представлен как OnePlus Open 2. Перед презентацией новых складных телефонов в сети появилась утечка информации о дизайне и других ключевых деталях. Согласно этой утечке, Find N5 и Open 2 будут иметь несколько общих моментов.

Первым из них является расположение модуля камеры в центре. Камера будет иметь круглый вырез, похожий на тот, что используется в OnePlus 13. Телеобъектив будет расположен в левом верхнем углу, вспышка - в правом нижнем углу, а клеймо Hasselblad - в центре. Этот дизайн отличается от предыдущих моделей Oppo и OnePlus, где камеры обычно располагались в вырезе сверху или по центру.

Старший вице-президент компании Oppo Лю Зуоху заявил, что Find N5 станет самым тонким складным смартфоном в мире и может сдвинуть с этого места модель Honor Magic V3, которая в настоящее время держит этот титул, имея толщину в разложенном состоянии 4,35 мм. Толщина Oppo Find N5 составляет менее 9,2 мм. Если эта информация верна, то Find N5 станет значительно тоньше своих действующих конкурентов.

