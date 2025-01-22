Ожидается, что Oppo Find N5, складной смартфон, станет преемником модели Find N3 и будет выпущен в феврале в Китае. Предполагается, что на международном рынке этот устройство будет представлен как OnePlus Open 2. Перед презентацией новых складных телефонов в сети появилась утечка информации о дизайне и других ключевых деталях. Согласно этой утечке, Find N5 и Open 2 будут иметь несколько общих моментов.
Первым из них является расположение модуля камеры в центре. Камера будет иметь круглый вырез, похожий на тот, что используется в OnePlus 13. Телеобъектив будет расположен в левом верхнем углу, вспышка - в правом нижнем углу, а клеймо Hasselblad - в центре. Этот дизайн отличается от предыдущих моделей Oppo и OnePlus, где камеры обычно располагались в вырезе сверху или по центру.
Старший вице-президент компании Oppo Лю Зуоху заявил, что Find N5 станет самым тонким складным смартфоном в мире и может сдвинуть с этого места модель Honor Magic V3, которая в настоящее время держит этот титул, имея толщину в разложенном состоянии 4,35 мм. Толщина Oppo Find N5 составляет менее 9,2 мм. Если эта информация верна, то Find N5 станет значительно тоньше своих действующих конкурентов.
Ожидается, что Oppo Find N5, складной смартфон, станет преемником модели Find N3 и будет выпущен в феврале в Китае. Предполагается, что на международном рынке этот устройство будет представлен как OnePlus Open 2. Перед презентацией новых складных телефонов в сети появилась утечка информации о дизайне и других ключевых деталях. Согласно этой утечке, Find N5 и Open 2 будут иметь несколько общих моментов.