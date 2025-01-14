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ddr22
Компания Patriot представила новую память Viper Xtreme 5 "40 Years" RGB DDR5 в честь своего 40-летия
Память имеет тактовую частоту до 8000 МТ/с и является высокопроизводительной оперативной памятью DDR5.

Компания Patriot отмечает свое 40-летие выпуском особого издания высокопроизводительной оперативной памяти DDR5 под названием Viper Xtreme 5 "40 Years" RGB DDR5. Этот юбилейный вариант памяти имеет тактовую частоту до 8000 МТ/с, что делает его идеальным выбором для высокопроизводительных компьютеров. Пока что не раскрыто подробностей о спецификациях данного продукта, однако предполагается, что он будет совместим с материнскими платами Intel Z890 для процессоров Intel Core Ultra 200S.

Viper Xtreme 5 "40 Years" RGB DDR5 является вариантом уже существующей модели Xtreme 5 RGB DDR5, но с новым радиатором и цветовой гаммой. Юбилейное издание имеет темно-синий цвет, в отличие от черно-белых цветовых решений стандартных моделей. Скорость работы этой памяти такая же, как и у модели Xtreme 5 и она поддерживает Intel XMP 3.0.

#patriot
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