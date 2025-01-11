Эти серверы обеспечивают высокую производительность и масштабируемость, с 4-кратным улучшением по сравнению с предыдущим поколением.

Компания NVIDIA объявила о запуске в производство серверов искусственного интеллекта Blackwell NVL36 и NVL72. Эти серверы обеспечивают высокую производительность и масштабируемость, превосходя предыдущее поколение серверов Hopper в 4 раза.

В рамках промышленного внедрения серверов Blackwell, NVIDIA заключила партнерские соглашения с более чем пятнадцатью ведущими компаниями, включая Dell и ASUS, которые предлагают готовые конфигурации для этих серверов.

В ходе выступления на выставке CES 2025 года глава NVIDIA, Дженсен Хуанг, продемонстрировал также чип Grace Blackwell, новую архитектуру, которую он описал как чудо архитектуры.

Особенностью серверов Blackwell от NVIDIA является доступность двух различных конфигураций - NVL36x2 и NVL72, каждая из которых предлагается в более чем 200 вариантах. Такое разнообразие конфигураций позволяет выбрать сервер, который наилучшим образом соответствует задачам и требованиям пользователя.