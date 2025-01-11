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ddr22
Илон Маск планирует создать не менее 500 000 роботов Optimus к 2027 году
Это решение Маск принял в связи с снижением спроса на основной автомобильный бизнес Tesla.

Глава Tesla, Илон Маск, планирует создать не менее 500 000 роботов Optimus к 2027 году и заявляет, что человекоподобные роботы станут самым большим продуктом в истории. Это решение Маск принял в связи с снижением спроса на основной автомобильный бизнес Tesla и усилением конкуренции, особенно со стороны Китая.

Маск ориентируется на возможности FSD (автопилот) и робота-гуманоида Optimus, которые помогут продвинуть акции Tesla на рынке. В онлайн-интервью он заявил, что человекоподобные роботы будут самым большим продуктом в истории и предполагает, что соотношение людей и роботов может достичь 5:1, то есть около 30 миллиардов роботов во всем мире.

Планы Tesla на производство Optimus также были обсуждены на встрече Илона Маска с председателем совета директоров TSMC КК Вэем. Маск заявил, что Tesla собирается производить от 50 000 до 100 000 единиц роботов в 2026 году, а затем увеличить производство в 10 раз в 2027 году, достигнув отметки от 500 000 до 1 миллиона единиц.

Аналитик Bank of America, Джон Мерфи, утверждает, что к концу 2025 года Tesla сможет разместить около 1000 роботов Optimus на своих заводах. Стоит отметить, что робот Optimus использует технологии компании Tesla, включая искусственный интеллект и узлы, которые уже применялись в автомобильной промышленности. Маск планирует использовать роботов для расширения диапазона продуктов Tesla и привлечения новых клиентов.

#optimus
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