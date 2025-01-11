Указаны карты памяти объемом 256 ГБ и 512 ГБ, которые будут стоить $49,99 и $84,99 соответственно.

В сети появился скриншот, который, якобы, был сделан внутри GameStop и показывает, что Nintendo Switch 2 будет использовать формат microSD Express от Samsung. В списке продуктов указаны карты памяти объемом 256 ГБ и 512 ГБ, которые будут стоить $49,99 и $84,99 соответственно.

В ранее сообщениях уже упоминалось, что Nintendo Switch 2 может использовать формат microSD Express. Вице-президент Samsung Electronics отдела Memory Hangu Sohn заявил, что эти карты обладают высокой производительностью и емкостью, сравнимой с SSD. Карты microSD Express от Samsung обладают скоростью последовательного чтения до 800 Мб/с, что в 1,4 раза быстрее, чем у стандартных карт памяти.

Использование формата microSD Express в Nintendo Switch 2 позволит улучшить производительность консоли и обеспечить больше памяти для игр и приложений. Карты памяти microSD Express также поддерживают мобильные вычисления и искусственный интеллект, что может быть полезным при разработке будущих игр и функций для Nintendo Switch 2.