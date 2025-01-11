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ddr22
GeForce RTX 5080 для ноутбуков, в тестах идет наравне с настольной 4070 SUPER
Ноутбучная модель RTX 5080 оснащена 7680 ядрами CUDA, 16 ГБ памяти GDDR7 и имеет TGP 80-150 Вт.

Появились первые бенчмарки графического процессора для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 5080 "Blackwell", и они показывают, что новый GPU превосходит флагманскую модель RTX 4090 и имеет значительные преимущества перед предыдущими поколениями графических процессоров.

В тестах, проведенных в среде OpenCL на ноутбуке Alienware Area-51, GPU NVIDIA GeForce RTX 5080 набрал 190 326 баллов, что является значительно лучшим результатом по сравнению с предыдущими моделями, такими как GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4090.

Спецификации модели GPU NVIDIA GeForce RTX 5080 также впечатляют: она оснащена 7680 ядрами CUDA, 16 ГБ памяти GDDR7 и имеет потребляемую мощность от 80 до 150 Вт. Эта модель рассчитана на сегмент "энтузиастов" и предлагает огромный потенциал для выполнения высокопроизводительных задач.

Хотя NVIDIA еще не разрешила проводить полные обзоры по новому GPU, появление первых бенчмарков указывает на то, что он может стать значительным шагом вперед в мире ноутбуков и обеспечить высокую производительность для игр и других задач.

#geforce rtx 5080
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