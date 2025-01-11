Новая версия DLSS обеспечивает значительное улучшение качества изображения и производительности.

В новом анализе технологических экспертов Digital Foundry было показано, что NVIDIA DLSS 4, работающий на GPU RTX 5080, представляет собой серьезную инновацию для игр и обеспечивает существенное улучшение качества изображения и производительности. Для проверки технологии использовалась игра Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED.

NVIDIA DLSS 4 включает эксклюзивную для серии RTX 50 технологию Multi Frame Generation, которая генерирует до трех дополнительных кадров на каждый отрисованный кадр. Это, в сочетании с полным набором технологий DLSS позволяет увеличить частоту кадров до 8 раз по сравнению с традиционным рендерингом. Таким образом, использование NVIDIA DLSS 4 в игре Cyberpunk 2077 привело к устранению проблем с качеством изображения, таких как призрачность и низкая детализация, которые наблюдались при использовании предыдущей версии DLSS 3.

В результате анализа было выяснено, что новая модель DLSS обеспечивает большую стабильность изображения, улучшенное сглаживание и более высокую детализацию. Вместе эти улучшения значительно повышают качество графики в игре. Например, в одном из самых требовательных районов игры, черном рынке на стадионе Petrochem, использование NVIDIA DLSS 4 позволило достичь частоты кадров выше 120 FPS в разрешении 4K с полной трассировкой пути.