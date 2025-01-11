Игра была анонсирована в декабре 2022 года и должна была быть онлайн-экшеном для 1-4 игроков на ПК и консолях.

Компания Splash Damage объявила о прекращении разработки игры Transformers: Reactivate и сокращении нескольких сотрудников в связи с переориентацией на другие проекты. Transformers: Reactivate была анонсирована в декабре 2022 года и представляла собой онлайн-экшен для 1-4 игроков на ПК и консолях, основанный на популярной франшизе "Трансформеры". Игра была разработана в сотрудничестве с Hasbro, Inc. Кинематографический трейлер вызвал интерес у фанатов серии.

В официальном заявлении студии говорится: "Сегодня мы вынуждены поделиться очень тяжелой новостью - мы приняли решение прекратить разработку Transformers: Reactivate. Мы будем перенаправлять наши усилия на другие проекты. К сожалению, эта реструктуризация может привести к увольнению некоторых сотрудников". Подробности о количестве их не уточняются.

Splash Damage - известная студия, которая разработала такие игры, как Dirty Bomb, Gears Tactics и Wolfenstein: Enemy Territory.