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ddr22
Компания Splash Damage прекращает разработку Transformers Reactivate и сокращает штат сотрудников
Игра была анонсирована в декабре 2022 года и должна была быть онлайн-экшеном для 1-4 игроков на ПК и консолях.

Компания Splash Damage объявила о прекращении разработки игры Transformers: Reactivate и сокращении нескольких сотрудников в связи с переориентацией на другие проекты. Transformers: Reactivate была анонсирована в декабре 2022 года и представляла собой онлайн-экшен для 1-4 игроков на ПК и консолях, основанный на популярной франшизе "Трансформеры". Игра была разработана в сотрудничестве с Hasbro, Inc. Кинематографический трейлер вызвал интерес у фанатов серии. 

В официальном заявлении студии говорится: "Сегодня мы вынуждены поделиться очень тяжелой новостью - мы приняли решение прекратить разработку Transformers: Reactivate. Мы будем перенаправлять наши усилия на другие проекты. К сожалению, эта реструктуризация может привести к увольнению некоторых сотрудников". Подробности о количестве их не уточняются.

Splash Damage - известная студия, которая разработала такие игры, как Dirty Bomb, Gears Tactics и Wolfenstein: Enemy Territory.

#transformers reactivate
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