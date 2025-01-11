Вице-президент Microsoft по игровым устройствам и экосистеме Xbox, Джейсон Рональд, отметил, что компания стремится перенести инновации, применяемые в консольном пространстве, на ПК и в портативные игровые системы.

Компания Microsoft анонсировала разработку новой портативной консоли Xbox. Об этом заявил вице-президент Microsoft по игровым устройствам и экосистеме Xbox, Джейсон Рональд, на выставке CES 2025. Рональд отметил, что Microsoft в течение многих лет работает над инновациями в консольном пространстве, и теперь, сотрудничая с другими компаниями, стремится перенести эти инновации и функциональность на ПК и в портативные устройства. Он назвал это объединением лучшего из Xbox и Windows, отметив, что компания вложила много усилий в разработку операционной системы мирового класса, но теперь стремится расширить ее возможности на более широкую экосистему Windows.

Главная цель Microsoft в создании портативной консоли Xbox - упростить игровой опыт пользователя и сделать его более похожим на консольный опыт. Компания стремится сделать процесс игры более доступным и комфортным. Портативная консоль Xbox предложит возможности, ранее доступные только на консолях, а также интеграцию с экосистемой Windows.