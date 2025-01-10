Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

NVIDIA представила набор технологий нейронного рендеринга RTX Kit

Ключевыми возможностями набора является ускорение трассировки лучей с использованием ИИ, создание более реалистичных цифровых персонажей и рендеринг сцен с большим количеством геометрии.
[ ] для раздела Блоги
+
+

В январе 2025 года NVIDIA представила новый набор технологий нейронного рендеринга под названием NVIDIA RTX Kit. Этот набор обещает дать разработчикам игр возможность сделать следующий визуальный скачок в графике. Он включает в себя широкий спектр функций, от ускорения трассировки лучей с помощью искусственного интеллекта до создания более реалистичных цифровых персонажей и рендеринга сложных сцен.
Одним из ключевых нововведений являются RTX Neural Shaders, маленькие нейронные сети, которые могут быть внедрены в программируемые шейдеры для получения различных полезных эффектов. Разработчики смогут использовать грядущий RTX Neural Shaders SDK для создания игр с обновленной графикой и такими возможностями, как реалистичные материалы и эффекты освещения.
Еще одной интересной возможностью RTX Kit является поддержка Mega Geometry. Теперь разработчики смогут создавать сцены с большим количеством геометрии, что может привести к еще более детализированным игровым мирам.
Также в NVIDIA RTX Kit входит поддержка Neural Radiance Cache, что позволяет создавать очень реалистичные сцены с высоким качеством отражения, преломления и освещения. Комплект также включает поддержку нейронной трассировки лучей, которая обеспечивает улучшенную точность и скорость рендеринга.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

nvidia
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z890 Carbon WIFI
11
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z890 Gaming Plus WIFI
17
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI на чипсете Intel Z890
19
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A1000GL PCIE5
17
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line Crystal Z9 Floe
11
Ретроклокинг: В поисках AMD Athlon 64 FX-57 или силиконовая лотерея ядер San Diego
37
Обзор материнской платы MSI B760M Project Zero в составе сборки MSI
2
Обзор зарядных устройств Ugreen Nexode GaN Fast Charger: 100W 5-Port (X563) и 65W 4-Port (X559)
7
Обзор ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (GA605W)
1
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG Coreliquid I240
1
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Беларуси наладили серийное производство новейших станков для выпуска деталей сложной формы
+
В России возрождают добычу стратегически важного металла — бериллия
3
Немцы массово устанавливают солнечные панели на балконах, чтобы сэкономить на электроэнергии
+
В 2024 году в России ввели в эксплуатацию три моста, которые вошли в ТОП-20 самых длинных мостов
5
RX 9070 от AMD в Call of Duty соперничает с RTX 4080 Super
+
Инсайдеры: GTA 6 предложит продвинутую графику и физику, превосходящие RDR 2
3
Серия Samsung Galaxy S24 первой получит январское обновление Android 2025 года
+
RTX 5090 не справляется с Alan Wake 2 и Black Myth: Wukong в 4K/60 FPS без DLSS 4
14
Су-57 5-го поколения превосходит конкурентов за счет высокой огневой мощи и ассортимента боеприпасов
14
На атакованном дальнобойной ФАБ заводе "Мотор Сич" делали двигатели для дронов "Паляница"
+
Samsung Galaxy A56 показался на сайте сертификации с переработанным дизайном
+
Samsung намерена внедрить технологию Color Filter on Encapsulation в будущий Galaxy S26 Ultra
+
ВКС России нанесли удар ФАБами с УМПК по заводу "Мотор Сич" в Запорожье
4
Xeneon Edge представила 14-дюймовый сенсорный экран для просмотра информации на ПК
+
Сирия на пути к федерации или к хаосу
+
Глобальная версия OnePlus 13 поддерживает функцию Find My Device в выключенном состоянии
+
Сотрудники Apple обманули компанию на $152 000 через пожертвования на благотворительность
+
В данный момент компания Vivo работает только над смартфонами X200S и X200 Ultra
+
Китай поднялся на второе место по запасам лития благодаря открытию новых месторождений
+
Новый растягивающийся дисплей Samsung делает 2D-графику объемной
+

Популярные статьи

Деградация светодиодов на примере почерневшей от времени E27 лампы Gauss от 2014 года
85
7 видеокарт, которые не стоит покупать зимой 2025 года после анонса NVIDIA GeForce RTX 5000
92
"Грязные ангелы", "Крейвен-охотник", "Присяжный номер 2": краткий обзор фильмов
4
"Носферату": краткий обзор фильма
+
Какой SSD лучше всего подойдет для апгрейда Sony Playstation 4 (Xbox one)
4
Ретро-обзор: видеокарта nVidia Riva TNT2 M64 32Mb - обрезки со стола Хуанга
46
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z890 Carbon WIFI
11
Илон Маск: Нейросети освоили всю человеческую информацию и стали учиться по данным от самих себя
1
Ремонт светодиодных ламп и приведение к максимально возможному идеалу на примере Gauss e14 6W
+

Сейчас обсуждают

Дмитрий Мальцев
18:12
Ну и чушь :) Босс будет валить дд и хилов игнорируя танков?
Nvidia намерена внедрить ИИ-технологию, через которую боссы в играх начнут обучаться
Николай Зайцев
18:10
Переименовали-Зевс, проект развивается.
Физики назвали две технологии, способные увеличить скорость космических кораблей в сотни раз
ЧatoБoт
18:10
ВТН Некроина должно быть полностью ликвидировано, а всех пожелавших остаться некроинцами - либо пiд хлорку, либо вна Канаду, если им повезёт.
Министр обороны Польши заявил о «подавленном» настроении членов НАТО после очередной встречи по Украине
Михаил Викторов
18:09
Мне одно непонятно это когда на Дуркаине были короли?
ВС РФ окружило подразделения 24-й бригады имени короля Даниила ВСУ в Часов Яре
Overseer man
18:07
Нужно 100%, чтобы все было честно. И жизнь должна вестись естественная везде. Никаких компромиссов.
С выходом GTA 6 игроки получат доступ к 40% зданий и усовершенствованному физическому движку
Дмитрий Мальцев
18:07
Так и есть, это не ИИ, а крутой поисковик. Просто компы стали намного мощнее, сети намного быстрее. Но суть не поменялась.
Илон Маск: Нейросети освоили всю человеческую информацию и стали учиться по данным от самих себя
Ezdiumno ru
18:03
Эт точно!
Портал GSMArena составил топ смартфонов 2024 года в категории "лучшее аудио"
Ezdiumno ru
18:02
Как можно слушать Музыку через динамики смартфона? Да еще рассуждать про качество??? Я еще могу как-то понять через наушники. Но динамики... Смартфона... Наверное, это для тех, кому медведь на оба ...
Портал GSMArena составил топ смартфонов 2024 года в категории "лучшее аудио"
baal88
17:59
Цена не может быть ниже производственной + налоги + комиссии + плата за доставки. Вы сами увеличиваете плату за доставку, есть конечная точка входа. Когда низкий порог входа, почти каждый продавец мож...
Российские потребители массово возвращают продавцам новогодние ели, гирлянды и декор
Яков Рудев
17:54
Да, да. Теряют. Купил 2 года назад 2к монитор игровой и все нравится. Для 4к нет сейчас видеокарт что на ультрах без ДЛС все вытягивают. 4090 не может точно. 5090 судя по заявленным +30-40% без ДЛС не...
7 видеокарт, которые не стоит покупать зимой 2025 года после анонса NVIDIA GeForce RTX 5000
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем