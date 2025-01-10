В январе 2025 года NVIDIA представила новый набор технологий нейронного рендеринга под названием NVIDIA RTX Kit. Этот набор обещает дать разработчикам игр возможность сделать следующий визуальный скачок в графике. Он включает в себя широкий спектр функций, от ускорения трассировки лучей с помощью искусственного интеллекта до создания более реалистичных цифровых персонажей и рендеринга сложных сцен.

Одним из ключевых нововведений являются RTX Neural Shaders, маленькие нейронные сети, которые могут быть внедрены в программируемые шейдеры для получения различных полезных эффектов. Разработчики смогут использовать грядущий RTX Neural Shaders SDK для создания игр с обновленной графикой и такими возможностями, как реалистичные материалы и эффекты освещения.

Еще одной интересной возможностью RTX Kit является поддержка Mega Geometry. Теперь разработчики смогут создавать сцены с большим количеством геометрии, что может привести к еще более детализированным игровым мирам.

Также в NVIDIA RTX Kit входит поддержка Neural Radiance Cache, что позволяет создавать очень реалистичные сцены с высоким качеством отражения, преломления и освещения. Комплект также включает поддержку нейронной трассировки лучей, которая обеспечивает улучшенную точность и скорость рендеринга.

