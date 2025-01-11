Графические процессоры основаны на архитектуре Blackwell с искусственным интеллектом и предлагают новые дизайны

MSI представила свою новую линейку графических процессоров GeForce RTX 50 нового поколения, включающую модели SUPRIM, Vanguard, Gaming и Ventus. Эти видеокарты обладают совершенно новым дизайном и оснащены графическими процессорами NVIDIA, основанными на архитектуре Blackwell с искусственным интеллектом. MSI предлагает новые карты с новыми кулерами и разработанными печатными платами для обеспечения максимальной производительности.

Среди топовых моделей представлены GeForce RTX 5090 SUPRIM SOC и SUPRIM Liquid SOC. Эти видеокарты имеют улучшенные системы охлаждения, включая воздушное и жидкостное охлаждение. MSI использовала свои новейшие технологии, такие как HYPER FROZR и Superior Hybrid, а также новые вентиляторы Stormforce с уникальным дизайном лопастей. Эти новые вентиляторы обеспечивают максимальный воздушный поток для эффективного охлаждения графического процессора.

Оптимальная система охлаждения также представлена в моделях GeForce RTX 50 VANGUARD и GAMING. Обе эти модели имеют улучшенные тепловые дизайны и вентиляторы, чтобы обеспечить оптимальное охлаждение и снизить уровень шума.

Модель GeForce RTX 50 VENTUS является самой доступной в линейке, но все равно предлагает высокую производительность и эффективное охлаждение. Она имеет уникальный тепловой дизайн и вентиляторы с двумя лопастями, которые обеспечивают необходимый воздушный поток для охлаждения графического процессора.