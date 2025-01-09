Оба ПК оснащены самыми современными компонентами и функциями, обеспечивающими передовую производительность

Dell Alienware представила новую линейку игровых настольных компьютеров на выставке CES 2025. Новые модели, названные Area-51 и Aurora, оснащены самыми последними компонентами и функциями, и обещают передовую производительность. Новые настольные компьютеры предлагают процессоры Intel Arrow Lake-S и графические процессоры NVIDIA GeForce нового поколения. Area-51 оснащен самыми передовыми технологиями и деталями, такими как новые процессоры Intel Core Ultra 200S и графические процессоры NVIDIA GeForce. Этот настольный компьютер имеет внушительные размеры и мощность, чтобы удовлетворить даже самых требовательных игроков. Устройство имеет хорошо продуманное охлаждение и возможность модификации для удовлетворения различных потребностей пользователей.

Aurora является более компактной моделью, которая также обладает впечатляющей производительностью. Он оснащен процессорами Intel Arrow Lake-S и графическими процессорами NVIDIA GeForce, что позволяет ему обеспечить плавный и высококачественный игровой процесс. Aurora также предлагает возможность для модификации и обновления, чтобы пользователи могли использовать его в течение длительного времени.

Новые настольные компьютеры Alienware предлагают не только мощность и производительность, но и передовые возможности настройки освещения и звука. Они имеют специальную технологию AlienFX для настраиваемой подсветки и подсветки, а также поддержку многоканального аудио и технологии виртуальной реальности. Все эти функции создают максимально погружающую и захватывающую игровую атмосферу.

