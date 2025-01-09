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ddr22
NVIDIA представила новые технологии RTX, которые будут использоваться в DOOM: The Dark Ages
Этот средневековый шутер от первого лица от id Software будет работать на последней версии движка id Tech и использовать полную трассировку пути и DLSS 4 с поддержкой Multi Frame Generation.

Компания NVIDIA представила ряд новых или обновленных технологий RTX, которые появятся в будущих компьютерных играх. Одной из этих игр является DOOM: The Dark Ages - долгожданный средневековый шутер от первого лица от id Software. Игра будет работать на последней версии движка id Tech, включая полную трассировку пути и недавно объявленную технологию DLSS 4 с поддержкой Multi Frame Generation. Также в игре будет использоваться улучшенная реконструкция лучей для повышения стабильности и детализации освещения.

Один из представителей id Software поделился комментарием, отмечая, что DLSS 4 представляет собой новую эру игр, обеспечивая исторический скачок в возможностях трассировки лучей и улучшая визуальные эффекты в DOOM: The Dark Ages.
DOOM: The Dark Ages выйдет в конце этого года и будет доступна на ПК, Xbox Series S|X и PlayStation 5. был В видеоролике, демонстрирующем игру с DLSS 4, можно увидеть потрясающую графику и визуальные эффекты, достигнутые благодаря технологиям NVIDIA RTX.

Кроме того, NVIDIA также представила список более 75 игр и приложений, которые уже поддерживают DLSS 4. Среди этих игр находятся Indiana Jones и Alan Wake 2, которые были обновлены с использованием новых технологий RTX. DLSS 4 обеспечивает улучшенную графику и производительность в играх, используя искусственный интеллект для рендеринга изображений с более высоким разрешением и более плавными кадрами.

#doom: the dark ages
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