Интеллектуальный помощник стриминга использует возможности компьютерного зрения NVIDIA для обнаружения событий в реальном времени и контекстного понимания игры.

Inworld AI сотрудничает с NVIDIA и Streamlabs для создания интеллектуального потокового помощника. Это сотрудничество объединяет опыт Streamlabs в области потокового вещания с технологией NVIDIA ACE и возможностями восприятия и познания Inworld AI. Используя мультимодальный искусственный интеллект, Inworld AI превращает Intelligent Streaming Assistant в интерактивного со-ведущего, продюсера и технического помощника.

Интеллектуальный помощник стриминга использует возможности компьютерного зрения NVIDIA для обнаружения событий в реальном времени и контекстного понимания игры, чтобы предлагать контекстно-значимые комментарии по запросу создателя. Например, помощник может отмечать важные моменты в стриме, комментировать происходящее в игре и даже обращаться к зрителям за советами.

В роли продюсера потоков Inworld AI может добавлять аудио- и визуальные эффекты для усиления впечатления от геймплея или вырезать лучшие моменты для повторного воспроизведения. Помощник обрабатывает данные, поступающие от создателя, из чата и игры, чтобы создать наиболее эффективный и интересный контент для зрителей.