Новая линейка процессоров AMD Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D 3D V-Cache предлагает значительное повышение производительности и улучшенные спецификации по сравнению с предыдущими моделями

AMD представила свою новую линейку процессоров Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D 3D V-Cache, которые обещают быть заметно быстрее, чем Intel 285K. Основная особенность новых процессоров - это внедрение технологии 3D V-Cache, которая значительно увеличивает объем кэша. Вместо обычных 32 МБ кэша, процессоры Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D получили целых 144 МБ кэша, что в несколько раз ускоряет обработку данных.

Кроме того, новые процессоры из серии Ryzen 9 оснащены высокой тактовой частотой до 5,7 ГГц, что делает их одними из самых мощных процессоров на рынке. Компания AMD продемонстрировала результаты тестов, которые подтверждают высокую производительность этих процессоров.

На фотографиях, размещенных на сайте производителя, видны сами процессоры Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D, а также диаграммы, демонстрирующие улучшенные характеристики и производительность этих процессоров.

AMD планирует выпустить новые процессоры Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D в ближайшем будущем, и они обещают стать серьезными конкурентами для процессоров Intel.



