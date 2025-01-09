Сначала этот техпроцесс будет использоваться для производства SoC Panther Lake, образцы которого уже находятся на стадии отбора

Intel объявила о начале массового производства устройств на новом техпроцессе 18A ко второму полугодию 2025 года. Это станет важным событием для компании и полупроводниковой промышленности в целом. Продуктами, которые первыми будут использовать этот новый техпроцесс, станут SoC Panther Lake от Intel.

Panther Lake уже находится на стадии отбора образцов. Также стоит отметить, что компания Intel Foundry не сильно преуспела в привлечении клиентов для своих основных техпроцессов, но сейчас у нее открываются новые перспективы. Массовое производство техпроцесса 18A будет важным прорывом для Intel и поможет ей укрепиться на рынке полупроводников.

На выставке CES 2025 временный исполнительный директор Intel продемонстрировал плитку Panther Lake, которая была создана на базе техпроцесса 18A. Эта плитка является «ведущим продуктом» компании на основе нового техпроцесса и позволяет представить возможности, которые Intel может предложить благодаря этому техпроцессу.