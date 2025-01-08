Самые мощные модели процессоров могут иметь до 24 ядер и частоту до 5,5 ГГц

Компания Intel анонсировала новые процессоры из семейства Core Ultra 200HX, 200H и 200U, которые предназначены для использования в игровых и премиальных ноутбуках. Эти процессоры являются последним поколением под названием "Arrow Lake".

Основной особенностью этих процессоров является их высокая производительность. Мощная конфигурация позволяет им иметь до 24 ядер и достичь частоты до 5,5 ГГц. Это делает их одними из самых мощных процессоров на рынке ноутбуков. Другая важная особенность - поддержка графического ядра Xe-LPG+, которая обеспечивает качественный вывод графики.

Процессоры Intel Core Ultra 200HX и 200H предназначены для ноутбуков с высокими требованиями к производительности. Они обеспечивают плавную и быструю работу даже в самых требовательных играх. Однако они также могут быть использованы для других задач, таких как видеомонтаж и виртуальная реальность.

Процессоры Intel Core Ultra 200U не так мощные, как 200HX и 200H, но все равно обладают высокой производительностью. Они идеально подходят для повседневных задач, таких как обработка фотографий и просмотр видео в высоком разрешении.