Японский издатель и разработчик CAPCOM объявил о том, что ремейк игры Resident Evil 4 был продан в количестве более 9 миллионов экземпляров с момента выпуска в конце марта 2023 года

Ремейк Resident Evil 4, выпущенный компанией CAPCOM в конце марта 2023 года, смог превзойти ожидания продаж. Объявлено, что уже более девяти миллионов экземпляров игры были проданы на мировом рынке. Этот результат является впечатляющим, особенно учитывая тот факт, что содержание игры практически не отличается от оригинальной версии, выпущенной в 2005 году. Всего за два дня после релиза было продано первые три миллиона копий, а к началу апреля этот показатель увеличился до четырех миллионов. В конце июля 2023 года количество проданных копий достигло пяти миллионов. Ближе к годовщине игры стало известно, что ремейк Resident Evil 4 разошелся тиражом более семи миллионов копий.

Игра также была хорошо принята критиками. И хотя некоторые отзывы были несколько негативными, большинство оценок были положительными. В общем и целом, Resident Evil 4 получил высокие оценки и признание за его инновационность и увлекательность. Один из обозревателей, Натан Берч, выразил свое разочарование относительно размаха и амбиций ремейка, но все же поставил игре 8,5 из 10 баллов. Он отметил, что Resident Evil 4 остается одной из самых изобретательных и увлекательных экшен-хоррор игр, которые когда-либо были созданы. Сражение в деревне и защита хижины по-прежнему вызывают адреналин и заставляют кровь бурлить.