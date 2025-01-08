В настоящее время обе компании не имеют бюджетных материнских плат новой серии 800.

Компания MSI готовит новые бюджетные материнские платы B860, B850 и B840 для процессоров Intel Arrow Lake и AMD AM5, которые считаются подходящими для широкого круга пользователей. В утечке были опубликованы фотографии нескольких моделей из этих серий, включая Intel B860 и AMD B850, B840. Эти материнские платы будут доступны в различных конфигурациях, включая MAG B860 Tomahawk WiFi, PRO B850-P WiFi, B850 Gaming Plus WiFi и PRO B840-P WiFi.

Утечка фотографий предлагает нам первый взгляд на дизайн и функциональность этих материнских плат. B860 и H810 предназначены для процессоров Intel Arrow Lake, в то время как B850 и B840 предназначены для процессоров AMD. К сожалению, фотографии не рассказывают нам много о спецификациях и возможностях этих плат, но можно предположить, что они будут предлагать основные функциональные возможности по разумной цене.

Кроме того, компания MSI обычно предлагает различные варианты своих материнских плат, чтобы удовлетворить разные потребности пользователей. Например, модель Tomahawk обычно является хорошим выбором для геймеров, они предлагают дополнительные возможности расширения и функции для оптимальной игровой производительности. В то время как PRO и Gaming Plus серии предназначены для пользователей, которым требуется надежность и продвинутые функции, но не обязательно высокая производительность для игр.



