Ожидается, что эти процессоры, основанные на архитектуре Zen 5, станут частью серии Ryzen 9000HX

Компании AMD и Intel планируют представить новое поколение процессоров для ноутбуков на выставке CES. AMD разрабатывает процессор Ryzen 9 9955HX3D «Fire Range», который будет оснащен технологией X3D V-Cache. Однако, процессоры Arrow Lake-HX от Intel, по сообщениям, не принесут значительного улучшения производительности по сравнению с предшествующими моделями.

Появилась новая информация о процессорах AMD Fire Range, которые войдут в серию Ryzen 9000HX и будут основаны на архитектуре Zen 5. Эта серия процессоров будет предназначена для высокопроизводительных ноутбуков премиум-класса.

Предыдущие утечки показывали предполагаемый процессор Ryzen 9 9955HX в тесте AI на Geekbench. Хотя его точное название не было подтверждено, судя по схеме наименования Ryzen Dragon Range, он, вероятно, будет входить в серию Ryzen 7000HX. Утечка на Weibo от известного информатора Golden Pig Upgrade сообщает, что процессор Ryzen 9 9955HX3D уже подтвержден.

Хотя страница с этой информацией была удалена, пользователь @9950pro успел сделать скриншот. Кроме того, Golden Pig также утверждает, что процессоры Arrow Lake-HX от Intel, такие как Core Ultra 7 255HX и Core Ultra 9 275HX, также будут представлены.