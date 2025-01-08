Компания Samsung намерена исправить впечатление, оставленное прошлогодними складными телефонами, и представить значительные инновации в новой серии S25

Недавние утечки о Samsung Galaxy S25 указывают на возможные новые функции искусственного интеллекта (ИИ) в этой модели, которые сделают ее значительно продвинутой по сравнению с конкурентами, включая Apple. Компания Samsung стремится изменить впечатление, оставленное прошлогодними складными телефонами, и представить значительные инновации в новой модели Galaxy S25.

Однако информация о новых возможностях искусственного интеллекта в Samsung Galaxy S25 остается ограниченной. Samsung намерена опередить Apple и занять лидирующие позиции в области ИИ с помощью своей новой модели. Samsung фокусируется на расширении границ функциональности и возможностей искусственного интеллекта в своих устройствах. Кроме того, Samsung работает над улучшением дизайна, чтобы создать более эргономичную модель Galaxy S25 Ultra с закругленными краями, чтобы ее было удобно держать, и улучшает модуль камеры для более качественных фотографий.

Пользователи с нетерпением ждут усовершенствований, связанных с искусственным интеллектом, в новой модели Samsung. Хотя несколько характеристик уже были раскрыты в отчетах, информация о возможностях ИИ остается неизвестной. Неясно, какие функции и возможности будут представлены в Galaxy S25 и каким образом они будут превосходить интеллект Apple. С учетом того, что Samsung является одним из ключевых игроков на рынке мобильных устройств, можно ожидать, что новый Galaxy S25 будет иметь существенный вклад в развитие искусственного интеллекта в смартфонах.