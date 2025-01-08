В результате Samsung сможет вернуть значительную часть потерянного бизнеса

Южнокорейская компания Samsung может получить бизнес по производству 2-нм чипов от компании TSMC. Ранее Samsung потеряла значительную долю рынка в пользу TSMC из-за проблем с управлением и прибыльностью. Однако Qualcomm, производитель микрочипов для смартфонов, отложил свой взгляд на Samsung Foundry как на потенциального поставщика чипов для своих продуктов.

Производство чипов 2-нм оказывается недостаточно прибыльным и вызывает трудности у TSMC. Как результат, Qualcomm решила отказаться от услуг TSMC и планирует перейти к Samsung для удовлетворения своих производственных потребностей. Прогнозируется, что в этом году TSMC повысит цены на свои передовые чипы на 5-10 процентов из-за роста затрат. В ответ на это клиенты, включая Qualcomm, намерены переключиться на услуги Samsung для производства 2-нм чипов. Однако остается неясным, как Samsung справится со снижением объемов производства.

Важно отметить, что Samsung также стремится к тому, чтобы ее будущие 2-нм чипы были дешевыми, что будет способствовать сохранению ее позиций на рынке. Кроме того, такой ход событий позволит Samsung компенсировать потери и построить сотрудничество с Qualcomm.