Блок питания обладает модульной конструкцией и соответствует стандартам 80 PLUS Gold, обеспечивая эффективность более 90%

ASRock недавно представила свою линейку блоков питания, предназначенных для широкого круга пользователей ПК. Расширение количества компонентов компанией является вполне логичным шагом, учитывая растущую конкуренцию на рынке и улучшение выбора для потребителей. Одна из моделей, представленных в линейке ASRock, является блок питания SL-1000G с мощностью 1000 Вт и классом Steel Legend "Mainstream Durable".

Технические характеристики блока питания ASRock SL-1000G включают максимальную выходную мощность 1000 Вт, активный PFC и стандарт эффективности 80 PLUS Gold, что означает эффективность более 90%. Блок питания также полностью совместим с режимами питания Intel C6 и C7 и работает в диапазоне температур от 0 до 50 градусов по Цельсию. Более того, он соответствует стандарту IEC/EN 62638.

SL-1000G имеет полностью модульную конструкцию, что позволяет пользователям гибко настраивать подключение кабелей. Это предлагает удобство и эстетический внешний вид системы. В блок питания встроен высококачественный вентилятор, обеспечивающий эффективное охлаждение и минимальный уровень шума. Он также имеет множество защитных функций, включая защиту от перегрузки, короткого замыкания и перенапряжения.

ASRock SL-1000G является отличным выбором для энтузиастов и геймеров, которым требуется надежное и эффективное питание для своих систем. С его высокой мощностью, эффективностью и защитными функциями, SL-1000G обеспечивает стабильную работу компонентов ПК даже в экстремальных условиях. Кроме того, блок питания имеет достаточное количество разъемов для подключения всех необходимых устройств.



