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ddr22
Black Myth: Wukong не вышла на консолях Microsoft из-за 10 ГБ оперативной памяти в Xbox Series S
Генеральный директор Game Science Фэн Цзи отметил, что игра получила множество наград на Steam, но ей не хватает присутствия на Xbox Series X и Xbox Series S

По словам генерального директора и директора Game Science Фэн Цзи, причиной задержки выхода Black Myth: Wukong на консолях Microsoft текущего поколения является недостаток оперативной памяти Xbox Series S. Эта информация была раскрыта на китайской социальной медиаплатформе Weibo. Хотя игра уже получила множество наград на Steam, включая "Игра года" и "Выдающийся сюжет", ее разработчики не смогли выпустить ее на Xbox Series X и Xbox Series S из-за ограничений оборудования.

Black Myth: Wukong имела проблемы с запуском на более мощных Xbox Series X и PlayStation 5, и требовала генерацию кадров для достижения приемлемой производительности в некоторых сценах. Однако, по бумаге, Xbox Series S должна была иметь достаточные возможности для игры. Но, учитывая недостаток оперативной памяти в размере 10 ГБ - это стало проблемой для выпуска игры на данной консоли.

Несмотря на задержку выхода Black Myth: Wukong на Xbox Series X и Xbox Series S, Фэн Цзи выразил надежду на то, что китайская студия сможет быстро улучшить свои навыки в оптимизации и, в конечном итоге, выпустить игру на консолях Microsoft. Он отметил, что игра заслуживает внимания и определенно стоит того, чтобы ее испытать.


#black myth: wukong
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