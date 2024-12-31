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ddr22
Nintendo Switch 2 могут представить уже 28 марта
За последние пару лет ходило множество слухов о Nintendo Switch 2, но ни один из них не позволял точно представить дату выхода новой консоли

Nintendo Switch 2 может быть представлена 28 марта, согласно информации итальянского сайта UAGNA. Однако, стоит относиться к этой информации с некоторой скептичностью. Не так давно появились слухи о том, что консоль будет анонсирована 8 января 2025 года. Если эти слухи оказываются верными, то это значит, что Nintendo ускорила свой график выхода новой консоли по сравнению с предыдущим поколением Nintendo Switch, которая была представлена в марте 2017 года.

Технические характеристики Nintendo Switch 2 уже известны благодаря утечкам информации. Ожидается, что она будет работать на SoC Tegra 239 от NVIDIA, что делает её мощнее предыдущей версии. 

Nintendo Switch 2, аналогично своему предшественнику, будет представлять собой гибридную консоль, которую можно использовать как портативный планшет или подключить к телевизору для игры на большом экране. Однако, дизайн и функции новой консоли еще неизвестны.

Ожидается, что Nintendo Switch 2 будет иметь более широкую поддержку сторонних разработчиков игр, что может привести к расширению игровой библиотеки консоли. Это будет важным фактором для успешного запуска новой платформы и удовлетворения потребностей игроков.


#nintendo switch 2
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