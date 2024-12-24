Одна из моделей, GEEKOM A9 MAX, будет использовать процессор Ryzen AI 9 HX 375, основанный на архитектуре Zen 5.

На выставке CES 2025 компания GEEKOM представила несколько новых мини-ПК, включая оптимизированную версию на базе процессора Ryzen AI 9 HX 375 от AMD. Этот процессор основан на архитектуре Zen 5 и предлагает улучшенную производительность NPU, превосходящую предыдущую модель HX 370 на пять пунктов. GEEKOM A9 MAX станет одним из первых устройств, использующих данный процессор.

Еще одной новинкой от GEEKOM станет мини-ПК IT15, который будет оснащен еще не вышедшим на рынок процессором Intel Core Ultra 285H. Это флагманская модель в серии и обещает предложить высокую производительность.

Интересно отметить, что GEEKOM также анонсировала свой первый мини-ПК, использующий процессор Qualcomm. Это первое устройство такого рода на рынке и призвано предложить пользователю уникальные возможности и гибкость.

