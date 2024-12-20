Эксклюзивная игра для PlayStation 4 теперь полностью играбельна на ПК благодаря эмулятору ShadPS4.

Недавно была представлена новая версия ремастера проекта Bloodborne, которая принесла новые визуальные улучшения. Этот эксклюзивный проект для PlayStation 4 стал полностью играбельным на ПК благодаря эмулятору ShadPS4. В новой версии мода (версия 0.8) появились множество улучшений, включая больше точечных светильников, отображение параллакса и изменения карты отражения. Видеоролик ниже подробно объясняет новые функции, представленные в этой версии мода, который можно скачать с сайта Nexus Mods.

Хотя эмуляция еще не идеальна, ситуация продолжает улучшаться, и недавнее обновление эмулятора исправило некоторые распространенные проблемы, такие как потребление оперативной памяти, использование VRAM и сбои. Особенно важным улучшением является снижение потребления VRAM, которое позволяет запускать игру более старым видеокартам.