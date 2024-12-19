Режиссер Наоки Хамагучи подтвердил, что рендеринг освещения был значительно улучшен для ПК-версии игры.

Final Fantasy VII Rebirth будет иметь улучшенную графику на PC, так как на этой платформе доступны более высокое разрешение 3D-моделей и текстур. Режиссер Наоки Хамагучи подтвердил, что освещение было скорректировано, чтобы устранить проблемы, возникшие на PlayStation 5. Кроме того, PC-версия будет поддерживать технологии NVIDIA DLSS и VRR, а также предоставлять графические пресеты для упрощения настроек.

Хотя игра не будет официально поддерживать модификации, команда разработчиков относится к ним благосклонно и приветствует их. Игроки, которые любят моддинг, смогут настроить игру по своему вкусу, хотя официальной поддержки от разработчиков не будет.

Также было объявлено, что возможны сюжетные DLC, выпускаемые эпизодически. Хотя не были даны подробности о содержании этих DLC, игроки могут ожидать, что они будут расширять сюжетную линию игры и добавлять новые приключения.