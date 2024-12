Инсайдер Call of Duty TheGhostofHope опубликовал в своем твиттере несколько интересных сведений об игре 2026.

По информации от инсайдера Call of Duty TheGhostofHope, в игре Call of Duty 2026 будет представлено омнидвижение и бег по стенам. Омнидвижение, изначально представленное в Call of Duty: Black Ops 6, позволяет игрокам выполнять действия в любом направлении. Это означает, что они могут стрелять во время спринта влево и вправо, а также бегать вперед и назад. Они также могут использовать эти движения во время спринта, скольжения, прыжка через препятствия и проникновения в окна. Единственное ограничение - тактический спринт, который может выполняться только вперед.

Такое расширенное омнидвижение стало новой особенностью игры, хотя прыжки вперед и уклонения уже были представлены в предыдущих версиях. Это решение создателей игры воспроизводит удивительные моменты из боевика Джона Ву. Однако в многопользовательском режиме игрокам придется справляться с противниками, которые также используют омнидвижение и могут неожиданно выскочить из-за угла или столкнуться с вами в самый неподходящий момент.