Это бесплатное обновление добавит в игру новый уровень и новых специальных ботов для игроков, которые уже завершили игру.

Обновление «Зимнее чудо» для игры ASTRO BOT было официально представлено Sony Interactive Entertainment и Team ASOBI. Обновление будет выпущено 12 декабря в 6 часов вечера по тихоокеанскому времени / 9 часов вечера по восточному времени. Это бесплатное обновление добавит в игру новый уровень и новых специальных ботов, которых игроки смогут спасти в игровом процессе. Однако, чтобы получить доступ к этому обновлению, необходимо завершить игру.

В игре ASTRO BOT, которая стала хитом после своего выхода, игроки управляют ASTRO BOT, персонажем, впервые появившимся в игре The Playroom и ставшим главным героем Astro's Playroom. ASTRO BOT предлагает отклики и отсылки к истории PlayStation, что делает игру особенно привлекательной для фанатов платформы.