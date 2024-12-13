Тест был проведен с использованием AMD BC-250, майнинговой карты, основанной на аппаратном обеспечении PlayStation 5.

Недавний тест показал, что PlayStation 5 способна успешно эмулировать игры PlayStation 3. В видео, опубликованном на YouTube Лоустом Логаном, был продемонстрирован тест, проведенный на AMD BC-250, майнинговой карте с кремнием PlayStation 5. Однако эта карта имеет некоторые ограничения, так как в ней отключены два ядра процессора, и доступны только 24 вычислительных блока из 32.

Чтобы AMD BC-250 работала с эмулятором игр PlayStation 3 на аппаратных средствах PlayStation 5, Лоуст Логан столкнулся с некоторыми трудностями, так как оба дистрибутива Windows и Linux работали неправильно. Однако после экспериментов ему удалось преодолеть эти проблемы и провести тестирование нескольких игр PlayStation 3 с помощью эмулятора RPCS3. Было доказано, что утверждения о том, что эмуляция PS3 требует слишком много вычислительных ресурсов PS5, не соответствуют действительности. Игры, такие как Gran Turismo 5 Prologue и Little Big Planet, успешно работали как в нативном, так и в более высоком разрешении, сохраняя стабильную частоту кадров.



Однако стоит отметить, что эмуляция PlayStation 3 на PlayStation 5 все еще имеет свои ограничения. Из-за отключенных ядер процессора и ограничений по памяти, игроки могут столкнуться с некоторыми ограничениями производительности. Например, драйвер GPU поддерживает только одно состояние тактовой частоты памяти - 450 МГц. Однако несмотря на это, PlayStation 5 все равно продемонстрировала способность успешно запускать и играть в игры PlayStation 3.