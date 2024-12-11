В новом обновлении можно собирать припасы, бороться за выживание и строить полностью настраиваемый дирижабль, чтобы помочь друг другу выжить на токсичной постапокалиптической Земле.

Сегодня состоялся официальный запуск обновления для кооперативной игры Forever Skies, которое позволяет игрокам объединяться в команды по четыре человека и предлагает огромный мир для исследования. Обновление доступно для всех игроков на ПК, которые теперь могут собирать припасы, бороться за выживание и строить полностью настраиваемый дирижабль совместно, чтобы помочь друг другу выжить на токсичной постапокалиптической Земле. Кроме того, разработчики игры, Far From Home, предлагают ограниченную скидку на Forever Skies в Steam до 2 января, чтобы привлечь новых игроков.

Основные изменения в игре не ограничиваются только кооперативным режимом. Разработчики внимательно изучили отзывы игроков и переработали некоторые ключевые элементы игры, а также добавили новый контент, чтобы поддерживать интересность и увлекательность игры для всех, кто присоединится к ней в раннем доступе. В новом обновлении осуществлен пересмотр геймплейного цикла в плане выживания, продвижения и исследования, что позволит игрокам избежать однообразия после длительного прохождения игры.