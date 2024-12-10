Последняя версия эмулятора ShadPS4, 0.4.1, исправляет некоторые проблемы, которые приводили к частым сбоям во время игры.

Последние исправления и обновления в эмуляторе ShadPS4 и модах для игры Bloodborne на ПК значительно улучшили визуальное представление игры. Обновленная версия эмулятора ShadPS4, 0.4.1, исправила некоторые проблемы, которые ранее вызывали частые сбои во время игры.

Одним из ключевых исправлений, внесенных в эмулятор ShadPS4, стало улучшение использования оперативной памяти и VRAM. Кроме того, новый мод под названием Dynamic Shadows также значительно влияет на визуальное представление игры. Этот мод позволяет улучшить отображение динамических теней в игре, делая ее более реалистичной. Как показано на рядах снимков экрана, после применения мода отчетливо видно улучшение качества.