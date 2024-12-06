Это связано с желанием NVIDIA захватить долю рынка искусственного интеллекта.

По слухам, компания NVIDIA планирует выпустить архитектуру Rubin следующего поколения на полгода раньше запланированного срока. Это связано с стремлением команды Green захватить новые рынки искусственного интеллекта (ИИ). Ранее планировалось, что архитектура Rubin выйдет на рынок во второй половине 2025 года, но теперь NVIDIA намерена ускорить свой роадмап и представить новую архитектуру раньше.

Несмотря на то, что компания только недавно представила архитектуру Blackwell, в индустрии уже говорится о следующем поколении ИИ - архитектуре Rubin, что свидетельствует о том, что NVIDIA серьезно настроена влиять на индустрию и продолжать свое доминирование на рынках ИИ. Отчет Taiwan Economic Daily подтверждает, что команда Green намерена ускорить выпуск архитектуры Rubin и сократить время между выпусками новых архитектур.

Перенос выпуска линейки Rubin с 2026 года на середину 2025 года дает NVIDIA преимущество перед конкурентами и возможность продвигаться быстрее. Компания сейчас придерживается «годичного» цикла, поэтому выпускает новое поколение графических процессоров каждый год. Ускорение выпуска следующей архитектуры Rubin позволит NVIDIA укрепить свое лидерство на рынке ИИ и дать отпор конкурентам.