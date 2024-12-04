Частота утечек информации о новом устройстве намекает на то, что оно уже попало в руки некоторых пользователей.

Утечка информации о Nintendo Switch 2 продолжается, и на этот раз фотографии чехла для консоли и защиты экрана появились на китайском сайте Alibaba. Хотя нельзя сказать с уверенностью, что эти фотографии являются настоящими, частота утечек подразумевает, что информация о новой консоли постепенно становится доступной общественности.

Ожидается, что Nintendo представит новую консоль до конца финансового года, то есть до марта 2025 года. Если это произойдет, то это будет восьмой год присутствия Nintendo Switch на рынке.

Nintendo Switch 2 может быть портативной консолью, а не стационарным устройством. Некоторые считают, что она будет иметь более мощные характеристики и поддержку 4K-разрешения, что позволит игрокам наслаждаться высококачественной графикой вне дома. Это может быть следующим шагом для Nintendo в развитии портативных игровых устройств.

Также существует предположение, что Nintendo Switch 2 будет обладать улучшенной батареей, что позволит играть в игры дольше без необходимости зарядки. Более длительное время работы батареи будет весьма привлекательным для тех, кто часто играет в дороге или вне дома.