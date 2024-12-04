В рамках этой системы, игроки смогут общаться с NPC-персонажами, называемыми гексами, и развивать с ними отношения.

Digital Extremes провела заключительный devstream для совместного шутера Warframe 1999, в котором было объявлено о добавлении новой системы романтики. Творческий директор Ребекка Форд рассказала, что внутриигровой чат с соратниками по отряду Hex будет посвящен двум романам. Она отметила, что команда разработчиков стремилась создать аутентичный опыт общения в игре, поэтому игроки смогут общаться с NPC-персонажами и узнавать о них, их предпочтениях и неприязнях. Новая система романтики в Warframe: 1999 направлена на то, чтобы расширить взаимодействие игроков с виртуальными персонажами. Она призвана создать более глубокие и погружающие отношения между игроками и NPC. Хотя система романтики не является обязательной, она позволит игрокам развить более глубокие взаимоотношения с персонажами.



Разработчики обещают, что система романтики в Warframe: 1999 будет представлена в двух новеллах, которые содержат много слов. Пользователи могут задавать различные вопросы, чтобы более полно представить себе образы персонажей.