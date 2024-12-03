Эта память имеет объем 24 ГБ и скорость передачи данных 42,5 Гбит/с, что на 77 процентов быстрее, чем у флагманской памяти GDDR6.

Samsung собирается представить на выставке ISSCC (Международной конференции по состоянию твердого тела) свою новую память GDDR7 с объемом 24 ГБ и скоростью передачи данных 42,5 Гбит/с. Это является значительным технологическим прорывом для компании, так как новая память GDDR7 значительно быстрее, чем флагманская память GDDR6. Мероприятия ISSCC пройдут с 16 по 20 февраля в Сан-Франциско, Калифорния и на них производители чипов представят свои лучшие продукты. В рамках мероприятия будет проведено специальное мероприятие "Энергонезависимая память и DRAM" 19 февраля, хотя оно не будет открытым для публики, информация о нем доступна на сайте ISSCC. Samsung планирует представить свою флагманскую память GDDR7 DRAM на мероприятии, которая работает на скорости 42,5 Гбит/с. Этот модуль будет иметь объем 24 ГБ или 3 ГБ и будет нацелен на достижение максимальной производительности. Кроме того, GDDR7 будет более энергоэффективной, чем предыдущие модели. В настоящее время GDDR7 DRAM уже является более быстрой, чем GDDR6, но из-за своей высокой скорости не может быть выпущена для использования в графических процессорах.