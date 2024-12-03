Ведущие компании на рынке памяти - Samsung, SK Hynix и Micron - продемонстрировали значительный рост.

В третьем квартале 2024 года глобальный доход от продажи динамической оперативной памяти (DRAM) вырос на 13,6% по сравнению с предыдущим кварталом. Общий доход составил $26,02 миллиарда, увеличившись на $3,1 миллиарда. Это свидетельствует о заметном росте спроса на память DDR5 и HBM, несмотря на снижение поставок памяти LPDDR4 и DDR4. Samsung остается лидером индустрии DRAM, удерживая около 41% доли рынка. SK Hynix занимает второе место с долей около 29,5%, а третья позиция принадлежит компании Micron с долей в 13,7%. Важно отметить, что Micron продемонстрировала впечатляющий рост в третьем квартале 2024 года, увеличив доход на 28,3%. Samsung остается безусловным лидером, сохраняя свою позицию на рынке.

Тайваньские поставщики DRAM, включая Nanya Technology, Winbond Electronics и Powerchip Semiconductor Manufacturing, заметно снизили доходы в третьем квартале 2024 года. Это может быть связано с ростом конкуренции на рынке и изменением требований потребителей. Несмотря на это, рынок DRAM продолжает расти в целом благодаря спросу на новые технологии памяти, такие как DDR5 и HBM.