Оно имеет большой радиус действия и механику броска, что позволяет вести комбо-бои с использованием быстрых умений.

Трон и Свобода - MMORPG, разработанная NCSoft и Amazon Games, получит новое оружие - копье. Это оружие ближнего боя с огненным атрибутом, которое отличается от других видов оружия уже существующих в игре. Копье обладает особыми преимуществами, такими как большой радиус действия и возможность использовать механику броска. Оно позволяет проводить комбо-бои с помощью умений быстрого темпа и имеет инициирующие умения, что позволяет игрокам мгновенно вступать в бой. В целом, копье является гибридным оружием, способным выполнять роль танка и DPS, что делает его идеальным для ролей Bruiser или Fighter.

Разработчики создали образ копья на основе концептов воина, берсерка и капитана-штурмовика, чтобы добавить этому оружию защитные характеристики, хорошую мобильность и множество полезных умений. Они разработали его таким образом, чтобы оно имело стратегическую значимость на поле боя. Ожидается, что копье будет иметь умения, полезные для борьбы с несколькими противниками, возможностью вести бой на расстоянии и специальными умениями, характерными именно для этого оружия.



Четыре существующих вида оружия дальнего боя уже показали свою эффективность в битве благодаря использованию преимущества в расстоянии и элементам позиционирования. Для изменения хода битвы, разработчикам было необходимо добавить оружие, которое могло бы предоставить другие тактические возможности. Копье было создано именно с этой целью.