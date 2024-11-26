Компания ожидает, что ее поставщики, такие как LG и Samsung, инвестировали в производство OLED-панелей для ноутбуков

Apple собирается выпустить модели MacBook Pro с OLED-дисплеем в 2026-2027 годах и уже начала подготовку, побуждая своих поставщиков инвестировать в большие OLED-панели для ноутбуков. Об этом говорит новый отчет TrendForce. Компания LG и Samsung будут разрабатывать OLED-дисплеи для будущих моделей MacBook Pro, так же, как и для iPhone.

Модели MacBook Pro M4, которые были анонсированы несколько недель назад, имели мощные характеристики, но их дизайн остался неизменным уже несколько лет. Apple считает, что пришло время обновить дизайн и внедрить OLED-дисплеи в свои ноутбуки. Более того, появились слухи о возможных изменениях в дизайне MacBook Pro с OLED-экраном.



Текущие модели MacBook Pro оснащены мини-светодиодными дисплеями, которые уже получили положительные отзывы. OLED-дисплеи могут предоставить еще более высокое качество и контрастность изображения.



Поставщики OLED-панелей сейчас инвестируют в производство, чтобы быть готовыми к ожидаемому спросу от Apple. Это указывает на то, что MacBook Pro с OLED-дисплеем станут действительностью в ближайшие годы. Ожидается, что первые модели будут выпущены не ранее 2026-2027 годов.





