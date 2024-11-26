Эти новые панели обладают улучшенной эффективностью по сравнению со стандартными LTPO, которые используются в более ранних моделях.

Согласно слухам, Apple разрабатывает новую технологию дисплея под названием LTPO+ для будущих моделей iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Эти OLED-панели будут иметь улучшенную эффективность по сравнению со стандартными LTPO. Обычно в более дорогих моделях iPhone технология LTPO обеспечивала лучшую энергоэффективность, цветопередачу и поддержку технологии ProMotion с плавной частотой обновления 120 Гц. В следующем году все модели iPhone 17 будут оснащены OLED-панелями LTPO, что означает, что Pro-модели уже не будут иметь этого отличительного признака. По слухам, следующая модификация дисплея, LTPO+, может быть представлена Apple через два года. Однако, покупателям возможно уже не придется переходить на iPhone 18 Pro или iPhone 18 Pro Max для использования этой новой технологии, так как она может быть доступна и в других моделях.