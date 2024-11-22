В целом, NVIDIA превзошла прогнозы аналитиков по выручке и прибыли за третий квартал.

Компания NVIDIA представила свои финансовые результаты за третий квартал, которые, в основном, соответствуют ожиданиям аналитиков. Прогнозы на четвертый квартал намного хуже и компания сообщила, что у нее возникли сложности с поставками графических процессоров Blackwell AI, которые будут продолжаться в течение большей части следующего финансового года. В отчете о доходах NVIDIA превысила прогнозы аналитиков по выручке и прибыли, получив 35 миллиардов долларов дохода и 20 миллиардов долларов прибыли. Валовая маржа снизилась на 70 базисных пунктов последовательно, что вызвало сдержанную реакцию на рынке акций.

Акции NVIDIA остаются без движения после публикации скромных финансовых результатов. Результаты третьего квартала оказались такими же, как и результаты второго квартала, где компания также превысила ожидания аналитиков, но ее акции все равно упали на рынке.

NVIDIA столкнулась с проблемами поставок графических процессоров Blackwell AI, которые будут продолжаться в следующем финансовом году. Это может оказать отрицательное влияние на финансовые показатели компании.