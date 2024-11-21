Они создали специальное подразделение для этого сегмента и уже начали официальную подготовку.

Компания NVIDIA, объявила о создании нового канала под названием "NVIDIA AI PC" на социальной медиаплатформе, чтобы расширить свое влияние на потребительский сегмент с искусственным интеллектом. Специальное подразделение компании будет специализироваться на разработке продуктов, направленных на внедрение искусственного интеллекта в ПК.

Чтобы поделиться своими последними разработками и достижениями, компания создала новый аккаунт "NVIDIA AI PC" на социальной медиаплатформе X. Ранее NVIDIA уже анонсировала свои разработки в области искусственного интеллекта в своем видеопосте на YouTube.

Канал "NVIDIA AI PC" станет местом, где компания будет делиться информацией о своих продуктах, новейших разработках и достижениях в области искусственного интеллекта. Он будет способствовать привлечению большего количества пользователей и распространению знаний о возможностях ПК с искусственным интеллектом.

Интерес к ПК с искусственным интеллектом продолжает расти, и NVIDIA хочет быть в передовых рядах этой технологической революции.