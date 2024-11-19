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ddr22
Видеокарты Arc Battlemage от Intel, известные как "Xe2", будут представлены в декабре этого года
Эта информация была раскрыта в "официальном тизере" Team Blue.

Intel планирует выпустить новые дискретные графические процессоры Arc Battlemage "Xe2" в декабре, раньше, чем аналогичные продукты от NVIDIA и AMD. Дата выхода была изменена несколько раз и раньше сообщалось, что графические процессоры будут представлены в конце ноября, около "черной пятницы". Согласно информации от специалиста по добыче данных Томаша Гавроньского, ожидается, что Intel все же выпустит свои продукты к декабрю.
Появление этой информации вызвало различные предположения. Возможно, Intel задумывалась о раннем релизе, чтобы опередить NVIDIA и AMD. С другой стороны, также возможно, что компания просто сменила планы и всегда планировала выпустить продукты в декабре. В любом случае, официальный тизер от Team Blue, опубликованный Томашем Гавроньским, подтверждает выход новых графических процессоров Intel в декабре.
Пока нет точной информации о технических характеристиках этих графических процессоров, но ожидается, что они предоставят конкурентные возможности в области игровой графики.

#battlemage
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Intel может выпустить игровые графические процессоры Battlemage до появления серии RTX 50
Intel планирует показать свои видеокарты раньше, чем Nvidia RTX 50 и AMD RX 8000
Выход Intel Arc 2-го поколения запланирован на декабрь 2024 года
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